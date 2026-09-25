Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Eylül Cumartesi gününe ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin kuzey kesimleri dışında büyük bölümünde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. 27 Eylül Pazar günü ise ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde yağış alanının genişleyeceği tahmin ediliyor. Adıyaman'da ise hafta sonunun büyük bölümünde yağışsız hava öne çıkıyor.

MERKEZDE SICAKLIK 31 DERECEYE ÇIKACAK

Adıyaman merkezde cumartesi günü havanın yer yer bulutlu ve güneşli, pazar günü ise çoğunlukla güneşli geçmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın gündüz 31-32, gece 20 derece civarında; pazar günü ise gündüz 31, gece 17 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Güncel tahminler hafta sonunda merkezde belirgin bir yağış beklentisine işaret etmiyor.

KAHTA VE SAMSAT HAFTA SONUNUN EN SICAK İLÇELERİ ARASINDA

Kahta'da cumartesi günü sıcaklığın yaklaşık 31 dereceye ulaşması, gece ise 20 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Pazar günü gündüz sıcaklığının yine 31 derece civarında, gece sıcaklığının ise 17 derece dolaylarında olması tahmin ediliyor.

Samsat'ta cumartesi günü parçalı az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkacağı, gece ise 17 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Pazar günü havanın açık olması ve sıcaklığın 33 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece sıcaklığının 18 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

BESNİ'DE AÇIK HAVA ETKİLİ OLACAK

Besni'de hafta sonunun yağışsız geçmesi bekleniyor. Cumartesi günü havanın açık, sıcaklığın en yüksek 28, en düşük 14 derece olması tahmin edilirken, pazar günü gündüz sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkması, gece ise 18 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

ÇELİKHAN'DA GECELER SERİN, PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ İHTİMALİ VAR

Yüksek rakımı nedeniyle Adıyaman'ın diğer ilçelerine göre daha serin bir hafta sonu geçirmesi beklenen Çelikhan'da cumartesi günü sıcaklığın 23 derece civarında, gece ise 11 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Pazar günü de gündüz sıcaklığının yaklaşık 23 derece olması beklenirken, bazı güncel tahminlerde hafif yağmur ihtimali yüzde 39'a kadar çıkıyor. Gece sıcaklığının 12 derece civarında olması bekleniyor.

GÖLBAŞI'NDA GÜNDÜZ ILIK, GECE SERİN

Gölbaşı'nda cumartesi günü sıcaklığın yaklaşık 26 dereceye ulaşması, gece 17 derece civarına düşmesi bekleniyor. Pazar günü ise gündüz sıcaklığının yaklaşık 25, gece sıcaklığının 16 derece olması tahmin ediliyor.

GERGER VE SİNCİK'TE SICAKLIK 25-26 DERECE CİVARINDA

Gerger'de cumartesi ve pazar günü gündüz sıcaklığının yaklaşık 26 derece, gece sıcaklığının ise 14 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgârın hafta sonunda ağırlıklı olarak kuzeybatı yönlerden esmesi tahmin ediliyor.

Sincik'te cumartesi günü sıcaklığın 25 dereceye kadar çıkması, gece 13 dereceye gerilemesi bekleniyor. Pazar günü de gündüz sıcaklığının 25 derece civarında kalacağı, gece sıcaklığının ise 14 derece olacağı tahmin ediliyor.

TUT'TA SICAKLIK 28 DERECEYE YAKLAŞACAK

Tut ilçesinde cumartesi günü gündüz sıcaklığının yaklaşık 28, gece sıcaklığının 18 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Pazar günü sıcaklığın yine 27-28 derece civarında olması, gece ise 15-16 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. İlçede hafta sonu için belirgin bir yağış beklentisi bulunmuyor.

GECE VE GÜNDÜZ SICAKLIKLARI ARASINDAKİ FARKA DİKKAT

Adıyaman genelinde hafta sonunun en dikkat çekici meteorolojik unsurlarından biri gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark olacak. Merkez, Kahta ve Samsat'ta gündüz sıcaklıkları 30 dereceyi aşarken, özellikle Çelikhan, Sincik, Gerger ve Besni'de gece sıcaklıklarının 11-14 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.

Hafta sonu dışarıda vakit geçirecek vatandaşların özellikle akşam ve gece saatlerinde serinleyen havayı dikkate almaları gerekiyor. Hava tahminlerinin gün içinde güncellenebildiği de göz önünde bulundurularak güncel meteorolojik verilerin takip edilmesi önem taşıyor.

Kaynak : PERRE