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Yapılan adli arama sonucunda, şüpheli şahısların üzerinde 20,24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu kapsamda, Gaziantep istikametine giden bir yolcu dolmuşunda yapılan kontrollerde, bazı şüpheli yolcuların üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yolcu dolmuşunda metamfetamin ele geçirildi. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

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