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Bunun üzerine sağlık ekipleri, olay yerinden ayrıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü, durumunun hafif olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Adıyaman’da motosikleti kasksız ve ehliyetsiz kullanmaya 26 bin lira ceza - Videolu Haber

Adıyaman’da motosikleti kasksız ve ehliyetsiz kullanmaya 26 bin lira ceza - Videolu Haber

Kaza sonucu savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polisler sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Flamingo Yolu üzerinde seyir halindeki sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, çarpıştı.

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