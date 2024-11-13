Alınan bilgiye göre, Flamingo Yolu üzerinde seyir halindeki sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, çarpıştı.
Kaza sonucu savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polisler sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü, durumunun hafif olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Bunun üzerine sağlık ekipleri, olay yerinden ayrıldı.
Kaza nedeniyle Flamingo Yolu’nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss