Çalıştay, Adıyaman Eğitime Destek Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un açılış konuşmalarıyla başladı. Dört oturum halinde düzenlenen çalıştayda, okulların fiziki durumu, öğrenme kayıpları, şehir-mekân-eğitim ilişkisi ve sivil toplumun eğitime katkısı gibi konular ele alındı.

1. Oturum: Deprem Sonrası Okulların Fiziki Yapısı ve Donanımı

Çalıştayın ilk oturumunda, Adıyaman’daki okulların fiziki yapıları ve donanım durumları değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Abdullah Turhan tarafından yapılan sunum, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban moderatörlüğünde ele alındı.

Bu oturumda, okul planlamaları, tadilat süreçleri, sınıf mevcutları ve yeni yerleşim yerlerine yönelik eğitim planlamaları detaylandırıldı. Ayrıca, okulların donanım eksiklikleri ve gelecek projeksiyonları üzerine öneriler sunuldu.

2. Oturum: Öğrencilerin Öğrenme Kayıpları ve Psikolojik Etkiler

Deprem sonrası Adıyaman’da öğrencilerin yaşadığı öğrenme kayıpları ve psikolojik etkiler, Adıyaman Üniversitesi'nden altı akademisyenin sunumlarıyla branş bazında değerlendirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Sedat Erol’un yaptığı oturumda, özellikle öğrencilerin yaşadığı psikolojik yıpranmalar, akademik motivasyon kaybı ve afet sonrası eğitim sürecine adaptasyonları üzerine çözüm önerileri ele alındı.

3. Oturum: Şehir, Mekân ve Eğitim İlişkisi

Üçüncü oturumda, Adıyaman Eğitime Destek Platformu adına Mirza Gökdemir, "Şehir, Mekân ve Eğitim" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Sezai Yılmaz’ın yaptığı oturumda, şu konular ele alındı:

Şehir ve insan ilişkisi,

Mekânın insan üzerindeki etkileri,

Eğitim odaklı bir şehir planlamasının gerekliliği,

Sosyal, tarihi, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel mekânların eğitime katkısı.

Bu oturumda, Adıyaman’ın eğitim altyapısını geliştirecek mekânsal planlamaların nasıl olması gerektiği üzerinde duruldu.

4. Oturum: Sivil Toplumun Eğitime Katkısı

Çalıştayın son oturumunda, sivil toplum kuruluşlarının eğitimdeki rolü ele alındı. Moderatörlüğünü Ebubekir Turmaz’ın yaptığı oturumda, Adıyaman Eğitime Destek Platformu adına Mehmet Demir "Sivil Toplum ve Eğitim" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Bu oturumda, çocuklar, gençler, yetişkinler ve ailelere yönelik sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü eğitim faaliyetleri değerlendirildi. Sivil toplumun eğitime daha fazla nasıl katkı sunabileceği üzerine öneriler tartışıldı.

Adıyaman Eğitime Destek Platformu Başkanı Kurt: "Eğitimde Daha Nitelikli Bir Sürece Katkı Sunacağız"

Çalıştayın sonunda Adıyaman Eğitime Destek Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, çalıştayın önemine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

*"İlimizde bir ilk olan bu çalıştaydan çıkan sonuçların, tespit ve önerilerin Adıyaman eğitimine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Platform olarak, ilimizin eğitimde daha nitelikli ve başarılı bir sürece ulaşması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz.

Başta Sayın Valimiz olmak üzere, Üniversitemiz Rektörümüze, İl Milli Eğitim Müdürümüze, düzenleme kurulunda yer alan arkadaşlarımıza, önemli fikirlerini paylaşan değerli katılımcılara ve organizasyon sürecine katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çalıştayın sonuçlarının Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum."*

Sonuç Raporu ve Öneriler

Adıyaman Eğitim Çalıştayı sonuç raporunda, eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri şu başlıklar altında toplandı:

- Deprem sonrası eğitim kurumlarının fiziki iyileştirmelerinin hızlandırılması.

- Öğrencilerin akademik kayıplarını gidermek için telafi programlarının oluşturulması.

- Eğitimde psikolojik destek süreçlerinin güçlendirilmesi.

- Şehir planlamasında eğitim odaklı mekânların artırılması.

- Sivil toplumun eğitimdeki rolünün artırılması ve iş birliklerinin geliştirilmesi.

Adıyaman Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle eğitimde iyileşme sürecinin devam edeceği belirtilirken, çalıştayın ilerleyen yıllarda genişletilerek tekrarlanmasının planlandığı ifade edildi.

Kaynak : PHA