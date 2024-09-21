Proje, depremde yıkılan yapıların yerine daha güvenli ve modern alanlar inşa etmeyi hedeflerken, şehrin sosyal ve kültürel dokusunu koruyarak önemli bir değişim süreci başlatıyor.

"Depremde Büyük Kayıp"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da 2.349 bina yıkılırken, toplamda 10.549 yapı ağır hasar aldı. Binlerce konut, ticarethane ve kamu binası kullanılamaz hale gelirken, şehirde geniş çaplı bir yeniden yapılanma ihtiyacı doğdu. Proje kapsamında, depremde yıkılan yapılar arasında bulunan Isias Otel’in bulunduğu alan da anıtsal bir meydan olarak yeniden düzenlenecek​.

"Proje Alanı Merkezde"

Meydan Dönüşüm Projesi, Adıyaman’ın merkezinde yer alan ve yoğun bir yol ağına sahip bölgeyi kapsıyor. Şehrin önemli ulaşım akslarının kesişim noktasında bulunan alan, ticari ve sosyal donatılar açısından da stratejik bir konumda. Proje alanında, depremden etkilenen ve sağlam kalan yapılar bir arada değerlendirilerek, şehrin mevcut dokusu korunmaya çalışılacak.

"Anıtsal Meydan ve Yeni Sosyal Alanlar"

Proje, depremde hayatını kaybeden kişilerin anısını yaşatmayı amaçlayan bir tasarımla hayata geçirilecek. Isias Otel’in yıkıldığı alanda oluşturulacak anıtsal meydan, hem depremde yaşamını yitirenlerin anısını yaşatacak hem de sosyal buluşma noktası haline gelecek. Meydanda yeşil alanlar artırılacak, mevcut ağaçlar korunarak yaya sirkülasyonu güçlendirilecek​.

"Yol Düzenlemeleri ve Yaya Aksları"

Meydan Projesi kapsamında, bölgeden geçen ana yollar yaya hareketini kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlenecek. Araç trafiğini engelleyen yollar, yaya akslarıyla uyumlu hale getirilirken, meydanlar arasında kesintisiz bir yaya bağlantısı sağlanacak. Böylece şehirdeki yaya ulaşımı kolaylaştırılarak, tarihi ve modern alanlar birbirine entegre edilecek​.

"Kültürel ve Sosyal Dokuya Katkı"

Adıyaman Meydanı, depremde yıkılan yapılar yerine hem anıtsal bir meydan hem de kültürel merkezlerin bulunduğu bir alan olarak yeniden inşa edilecek. Meydan çevresinde yer alan kültür merkezi, müze ve sosyal donatılarla bu bölge, şehrin kültürel kimliğini pekiştiren bir sosyal alan haline gelecek​.

"Adıyaman Yeniden Ayağa Kalkıyor"

Meydan Dönüşüm Projesi, Adıyaman’ın depremden sonra yeniden inşasında kritik bir rol oynayacak. Hem sosyal hafızayı diri tutan hem de kentin geleceği için modern, dayanıklı yapılar sağlayan bu proje, Adıyaman’ı yeniden hayata döndürecek adımların en önemlisi olarak öne çıkıyor.

Adıyaman halkı, bu proje ile hem güvenli hem de modern bir şehir meydanına kavuşmayı bekliyor.

Kaynak : PHA