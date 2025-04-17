Adıyaman’da Çocuklar Sanatla, Oyunla ve Dayanışmayla Buluşacak

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi’nin öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun katkısıyla 19-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenlikte, farklı yaş gruplarına hitap eden atölyeler, tiyatro gösterimleri, konserler, sergiler ve açık hava etkinlikleri yer alacak.

Şenlik 19 Nisan Cumartesi günü başlıyor

Etkinliklerin açılışı 19 Nisan Cumartesi günü Yakup Taş Parkı’nda yapılacak. Saat 14.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında çocuklar; kil, resim, yüz boyama, origami, kukla ve müzik gibi alanlarda yaratıcı etkinliklere katılacak. Aynı zamanda “Çocuk Hakları Afişi Atölyesi” ve tahta bacak gösterileri de günün programında yer alacak.

Tiyatro, sergi ve müzik bir arada

20 Nisan Pazar günü Abdulhamit Gençlik Merkezi’nde “Hip Hup’un Gücü” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Ardından KESK Konteyner Alanı’nda “FİSA Çocuk Hakları Merkezi Sergisi” açılacak. Günün son etkinliği ise Hayat Parkı’nda yapılacak olan “Plakoda Çocuklar İçin DJ Set” konseri olacak. Bu üçlü program sanat ve eğlenceyi çocuklarla buluşturacak.

23 Nisan’da Uçurtma Şenliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bu yıl da çocuklar için özel bir etkinlikle kutlanacak. Saat 13.00’te Ali Dağı Mesire Alanı’nda düzenlenecek uçurtma şenliği ve yarışmalarla, çocukların bayram coşkusunu doğayla iç içe kutlaması sağlanacak.

26 Nisan’da Kahta’da tiyatro ve kapanış etkinlikleri

Şenlik programı 26 Nisan Cumartesi günü Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi’nde FA Çocuk Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Momo” adlı tiyatro oyunu ve sanat atölyeleriyle sona erecek. Etkinlik saat 1!.00’da başlayacak.

Eğitim Sen: “Birlikte üretelim, dayanışalım, güçlenelim”

Şenliği düzenleyen Eğitim Sen Adıyaman Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Deprem sonrası çocuklarla yürüttüğümüz dayanışma ve destek çalışmalarının bir devamı olarak bu şenliği gerçekleştiriyoruz. Çocukların oyunla, sanatla bir araya geldiği, birlikte üretip güçlendiği bu etkinliğe tüm çocuklarımızı davet ediyoruz” denildi.

Katkı sağlayan kurumlar:

Şenlik; Eğitim Sen Adıyaman Şubesi, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Mavi Kuş Derneği, Çocuk Hakları Merkezi, Adıyaman Tabip Odası, Morder ve DMS gibi kuruluşların iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Kaynak : PHA