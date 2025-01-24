Projeler Geniş Bir Yelpazede Hazırlandı
Adıyaman BİLSEM, Değerler Eğitimi’nden Yazılım’a, Tarih’ten Biyoloji’ye kadar birçok farklı alanda projelerle yarışmaya katıldı. Uzman danışman öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan projeler şu şekilde dağıldı:
Değerler Eğitimi: 3 proje
Sosyoloji: 3 proje
Tarih: 6 proje
Coğrafya: 2 proje
Edebiyat: 2 proje
Yazılım: 3 proje
Psikoloji: 2 proje
Biyoloji: 2 proje
Kimya: 1 proje
Teknolojik Tasarım: 1 proje
Matematik: 1 proje
Merkez Müdürü Çelik: “Gurur Verici Bir Başarı”
Adıyaman BİLSEM Müdürü Mustafa Çelik, öğrencilerin elde ettiği bu başarıyı şöyle değerlendirdi:
“Öğrencilerimizin bilimsel araştırmalara olan ilgisi ve azmi bizleri gururlandırıyor. Her bir proje, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir başarı öyküsüdür. Tüm öğrencilerimizi ve onlara destek olan öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum.”
TÜBİTAK Yarışması ve Bilimsel Eğitimdeki Öncü Rol
TÜBİTAK 2204-A Yarışması, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yaratıcı fikirlerini desteklemeyi amaçlıyor. Adıyaman BİLSEM’in rekor katılımı, Adıyaman’daki bilimsel eğitimin ulaştığı yüksek seviyeyi gözler önüne sererken, merkezin bu alandaki liderliğini de pekiştirdi.
TÜBİTAK Programlarında Aktif Katılım
Adıyaman BİLSEM, yalnızca 2204-A yarışmasıyla sınırlı kalmayarak TÜBİTAK’ın diğer programlarına da katkı sağlamayı sürdürüyor. 4004, 4005, 4006 ve 4008 gibi projelere başvuran merkez, aynı zamanda Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarda da aktif rol oynuyor.
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi’nin Başarı Öyküsü
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi’nin bu başarısı, bölgedeki bilimsel eğitimin çıtasını yükseltirken, gençlerin yaratıcılığını ve araştırma becerilerini teşvik eden önemli bir adım oldu. TÜBİTAK’ın bu prestijli yarışmasında yer alan projeler, Adıyaman’ın eğitimdeki gücünü ve geleceğe yönelik umutlarını yansıtıyor.
Kaynak : PHA