Projeler Geniş Bir Yelpazede Hazırlandı

Adıyaman BİLSEM, Değerler Eğitimi’nden Yazılım’a, Tarih’ten Biyoloji’ye kadar birçok farklı alanda projelerle yarışmaya katıldı. Uzman danışman öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan projeler şu şekilde dağıldı:

Değerler Eğitimi: 3 proje

Sosyoloji: 3 proje

Tarih: 6 proje

Coğrafya: 2 proje

Edebiyat: 2 proje

Yazılım: 3 proje

Psikoloji: 2 proje

Biyoloji: 2 proje

Kimya: 1 proje

Teknolojik Tasarım: 1 proje

Matematik: 1 proje

Merkez Müdürü Çelik: “Gurur Verici Bir Başarı”

Adıyaman BİLSEM Müdürü Mustafa Çelik, öğrencilerin elde ettiği bu başarıyı şöyle değerlendirdi:

“Öğrencilerimizin bilimsel araştırmalara olan ilgisi ve azmi bizleri gururlandırıyor. Her bir proje, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir başarı öyküsüdür. Tüm öğrencilerimizi ve onlara destek olan öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

TÜBİTAK Yarışması ve Bilimsel Eğitimdeki Öncü Rol

TÜBİTAK 2204-A Yarışması, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yaratıcı fikirlerini desteklemeyi amaçlıyor. Adıyaman BİLSEM’in rekor katılımı, Adıyaman’daki bilimsel eğitimin ulaştığı yüksek seviyeyi gözler önüne sererken, merkezin bu alandaki liderliğini de pekiştirdi.

TÜBİTAK Programlarında Aktif Katılım

Adıyaman BİLSEM, yalnızca 2204-A yarışmasıyla sınırlı kalmayarak TÜBİTAK’ın diğer programlarına da katkı sağlamayı sürdürüyor. 4004, 4005, 4006 ve 4008 gibi projelere başvuran merkez, aynı zamanda Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarda da aktif rol oynuyor.

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi’nin Başarı Öyküsü

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi’nin bu başarısı, bölgedeki bilimsel eğitimin çıtasını yükseltirken, gençlerin yaratıcılığını ve araştırma becerilerini teşvik eden önemli bir adım oldu. TÜBİTAK’ın bu prestijli yarışmasında yer alan projeler, Adıyaman’ın eğitimdeki gücünü ve geleceğe yönelik umutlarını yansıtıyor.

Kaynak : PHA