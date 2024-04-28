Altınşehir Mansur Yardımcı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Belediye Meclis Üyesi ve Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Deniz Daşkol, TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan gibi önemli isimler tribünden takip etti. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte her iki takım da gol arayışına girdi. Ancak, sert müdahalelerin de yaşandığı mücadelede Adıyaman Belediyespor, 38. dakikada Emir Aydınlı'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hakemin ilk yarıyı bitirmesinin ardından iki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma yerini kavgaya bırakmadan, iki takım teknik direktörünün de yerinde müdahalesi ile oyuncular soyunma odasına gönderildi. İkinci yarıda da hırslı bir oyun sergileyen Adıyaman Belediyespor, 71. dakikada Eren Bayram ve 77. dakikada Eyüp Uçar'ın golleriyle skoru 3-0 yaparak üstünlüğünü perçinledi. Maçın sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf Adıyaman Belediyespor oldu. Bu galibiyetle birlikte Adıyaman Belediyespor, ligdeki iddiasını sürdürürken taraftarlarını sevindirdi.

Kaynak : PHA