Program çerçevesinde tahsis edilen 9 adet elektrikli atık toplama aracı, Adıyaman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından teslim alındı.

Sıfır Atık Projesine Katkı

Teslim alınan elektrikli transportörler, Adıyaman’da sıfır atık çalışmalarına ivme kazandıracak. Araçlar, kamu kurumları, okullar ve geçici barınma alanlarında bulunan kumbara ve atık kutularında toplanan atıkları taşıma görevini üstlenecek. Toplanan atıklar, Adıyaman Belediyesi tarafından kurulacak Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisine yönlendirilerek burada ayrıştırılacak ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırılacak. Bu sayede hem çevre korunacak hem de geri dönüşüm yoluyla ekonomiye katkı sağlanacak.

Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Şehircilik

Tamamen çevre dostu olarak üretilen elektrikli araçlar, karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunarak sürdürülebilir bir şehircilik anlayışının gelişimine destek sağlayacak.

Kaynak : PHA