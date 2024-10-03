Açılışa, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tesis, hem spor yapma hem de sosyal aktivitelerde bulunma imkanları sunarak Adıyaman halkının yeni buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Tesiste Neler Var?

370 metrekarelik bir alan üzerine kurulu tesis, 130 metrekarelik açık alanıyla birlikte, içerisinde futbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun parkı, dinlenme alanları ve halı saha gibi geniş sosyal etkinlik alanlarını barındırıyor. Tesis, hem spor yapmak isteyenler hem de keyifli vakit geçirmek isteyenler için çok yönlü hizmetler sunacak şekilde tasarlandı.

Başkan Tutdere’den Önemli Mesajlar

Açılış konuşmasında Başkan Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın sosyal ve kültürel hayatını canlandırmak için çalışmalara hız verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Adıyaman’ımıza yeni bir sosyal tesis kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Altı aydan bu yana altyapıdan üstyapıya kadar her alanda çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün burada, gençlerimizin, kadınlarımızın ve ailelerimizin rahatça vakit geçirebileceği, spor yapabileceği bir alan açıyoruz. Adıyaman, özlediğimiz sosyal ortama kavuşacak.”

"Halkın Yetkisiyle Halk İçin Çalışıyoruz"

Başkan Tutdere, konuşmasında hizmetlerinin halk odaklı olduğuna vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinde aldıkları yetkiyi halkın yararına kullanmaya devam edeceklerini söyledi. "Biz, halkın yetkisiyle halk için çalışıyoruz. Adıyaman'ın ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Şehrimizin yaralarını sararken sosyal hayatı canlandıran bu tür tesislerle Adıyaman’ın geleceğini inşa ediyoruz."

Fortuna: Bolluk ve Bereketin Simgesi

Tesisin isminin kökenine de değinen Başkan Tutdere, Fortuna isminin Nemrut Dağı'ndaki Bereket Tanrıçası Fortuna’dan ilham aldığını belirtti. Tanrıça Fortuna, Roma mitolojisinde şans, bereket ve bolluk tanrıçası olarak bilinir. Bereket ve talih simgesi olarak kabul edilen Fortuna, özellikle Antik Roma’da önemli bir figürdür. Başkan Tutdere, bu ismin tesise verilmesinin Adıyaman’ın tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekmek amacıyla yapıldığını ifade etti: “Fortuna, bolluk ve bereket demektir. Bu tesisin adı, şehrimizde bolluk ve bereketin simgesi olacak.”

Adıyaman'ın Sosyal Yaşamı Canlanıyor

Fortuna Kafe Restoran ve Sosyal Tesisleri, yalnızca spor ve dinlenme alanlarıyla değil, aynı zamanda sosyal buluşmalar için bir merkez haline gelmeyi hedefliyor. Başkan Tutdere, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin sosyal ve kültürel hayatının bu tür projelerle yeniden canlanacağını belirtti. "Deprem sonrası zor günleri geride bırakıp Adıyaman’ı modern bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız tesis, bu yolda önemli bir adım."

Adıyamanlılar, hem şehrin geçmişine atıfta bulunan, hem de geleceğe dair umutlarını besleyen bu tesisle sosyal ve kültürel yaşamda önemli bir ivme kazanmayı bekliyor.

Tanrıça Fortuna Kimdir?

Fortuna, Roma mitolojisinde şans, kader, bolluk ve bereket tanrıçası olarak bilinir. Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde, hem bireysel hem de toplumsal şansı simgeleyen bir figür olarak tapınılmıştır. Tanrıça, bir elinde bereket boynuzu (Cornucopia) taşır ve bu, bereketin sonsuz kaynağını simgeler. Fortuna’nın adı "şansın döngüselliği" anlamına da gelir ve tarih boyunca bolluk, talih ve şansın temsilcisi olmuştur.

Kaynak : PHA