Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 6 ekip, kentin dört bir yanında akşam saatlerinden itibaren ilaçlama yapıyor.

Ekipler; parklar, bahçeler, su birikintileri, çöp konteynerleri ve kanalizasyon hatları gibi sivrisinek ve haşerelerin yoğun üreme alanlarında ilaçlamalarını sürdürüyor. Uygulamada çevreye duyarlı, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Kırsal bölgelerde başlayan hasat sezonunun da etkisiyle haşere yoğunluğunun arttığına dikkat çeken ekipler, bu nedenle özellikle kırsala yakın yaşam alanlarında ekip ve araç sayısının artırıldığını belirtti.

Yaz boyunca düzenli olarak sürecek çalışmalarda vatandaşlardan da destek bekleniyor. Özellikle su birikintilerinin oluşmaması konusunda duyarlılık çağrısı yapan belediye yetkilileri, sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA