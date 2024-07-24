Şubat depremlerinin izlerinin silinmesi için Adıyaman’ın birçok noktasında çalışmalar sürerken, ağır tonajlı araçların neden olduğu çevre kirliliği ile mücadele eden Adıyaman Belediyesi, denetimlerini arttırdı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler kapsamında çevreyi kirleten firmalara para cezası kesti. Hafriyat firmalarının susuz yıkım ve çevreye moloz dökümü gibi kural ihlalleri nedeniyle Kabahatler Kanunu gereğince 29 bin 500 TL ile 50 bin TL arasında cezalar uygulandı.

Konuya ilişkin bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan bu tür olaylara şahit olmaları durumunda ihbarda bulunmalarını isteyerek, "Tüm ihbar, şikâyet ve talepleri titizlikle değerlendireceğiz. Ekiplerimiz günün her saati denetimlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA