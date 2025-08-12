Vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla gece ve gündüz çalışmalarını sürdüren ekipler, kent genelinde belirlenen program çerçevesinde ilaçlama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Özellikle sulak alanlar, çöp konteynerleri ve mesire alanlarında etkili mücadele yürütülüyor.



“Halk sağlığı önceliğimiz”

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

“Adıyaman’da vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim önceliğimizdir. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte haşere, sivrisinek ve karasinek gibi zararlılarla mücadelemizi gece gündüz sürdürüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, kentin dört bir yanında düzenli ilaçlama çalışmaları yaparak hem çevre temizliğine hem de halk sağlığına katkı sunuyor. Bu çalışmaları titizlikle sürdürecek, hemşehrilerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

