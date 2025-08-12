Adıyaman Valiliği’nde gerçekleştirilen buluşmada, kendi durumlarına uygun iş arayan vatandaşları tek tek dinleyen Vali Varol, İŞKUR aracılığıyla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirilerek iş imkânı sağlanması için gerekli talimatları verdi.



Valilikten yapılan açıklamada, istihdam odaklı çalışmaların süreceği ve iş arayan vatandaşların uygun alanlara yönlendirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyonun devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA