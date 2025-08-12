Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Yalçın, Kamu İşveren Heyeti’nin 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6; 2027 yılı için ise her iki 6 ayda yüzde 4 oranında zam teklif ettiğini hatırlatarak, “İşveren umut değil, hayal kırıklığı üretmiştir. Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez; gelecekteki kaygılarımızı da önlemez” ifadelerini kullandı.



“Pazarlık yapacak bir teklif yok”

Yalçın, teklifin kamu çalışanlarının gerçekleriyle örtüşmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Tekliflerimizi 24 Temmuz’da verdik, 19 gün geçti. İşveren bu süreyi böyle bir rakam için mi bekledi? Bu rakamlar, pazardaki ve marketteki fiyatlarla, kiralardaki artışlarla uyuşmuyor. Bu teklif, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermediği gibi, aynı işi yapan farklı statüdeki çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini de ortadan kaldırmaz.”



“Cumhurbaşkanı’nın koyduğu kriter sağlanmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu çalışanları arasındaki ücret adaleti kriterine işaret eden Yalçın, “Aynı işi yapan farklı statüdeki çalışanlar arasındaki ücret adaletini bu teklif sağlar mı? Bu çarpıklığın bir an önce giderilmesi gerekir. Adalet, denge, eşitlik bu masada sağlanmayacaksa nerede sağlanacak?” dedi.



“Ciddi teklif bekliyoruz”

Yalçın, 19 Ağustos’ta sürenin dolacağını hatırlatarak, “Şu ana kadar görüştüğümüz hiçbir maddede bağlayıcı cümle kullanılmadı. Masada 4 milyon kamu görevlisi ve 2,5 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren binin üzerinde teklif var. Bunlar toplumun yüzde 25’inden fazlasını ilgilendiriyor. Sorunlar masada çözülsün istiyoruz, ancak kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor” diye konuştu.



“81 ilde sahada olacağız”

Memur-Sen Genel Başkanı, taleplerinin karşılanması için yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklarını, 81 ilde teşkilatlarıyla eş zamanlı eylem yapacaklarını açıkladı.

Kaynak : PHA