İlk teklif açıklandı

Bakanlıkta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Kamu İşveren Heyeti ile sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Bakan Işıkhan, “Teklifimiz, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 şeklindedir. Bu, henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımızla toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor” dedi.



Işıkhan, ön müzakerelerin 5 Ağustos’ta tamamlandığını, yetkili konfederasyon ve sendikalardan toplam 1048 teklif geldiğini, bunların ayrıştırılmasıyla 1107 madde üzerinden müzakerelerin sürdüğünü belirtti.



“Ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise hükümetin ilk teklifini yetersiz bulduklarını belirterek, “Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz” dedi. Yalçın, “Tekliflerimizi verdiğimiz 24 Temmuz’dan bu yana 19 gün geçti. İşveren bu teklif için mi bekledi? Bu rakamlar, pazardaki, marketteki fiyat artışları ve kiralarla memurun gerçekleriyle uyuşmuyor. Biz ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermez” ifadelerini kullandı.



Memur-Sen’in talepleri

Memur-Sen, 2026’nın ilk 6 ayı için 10 bin TL taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oranında zam ile temmuz ayı itibarıyla yüzde 20 zam talep etmişti. 2027 yılı için ise ilk 6 ayda 7 bin 500 TL taban aylık zammı, yüzde 20 zam ve temmuz ayı itibarıyla yüzde 15 zam önerisinde bulunmuştu.

Kaynak : PHA