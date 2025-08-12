Komisyonun çalışma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, “Ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil, Meclis’te konuşulsun ve şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri bu sürece dahil edilsin. Biz her şeye varız ama sizin gözlerinizin içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz” dedi.



“Milletten gizli pazarlık yapılmaması için buradayız”

CHP’nin komisyondaki varlık nedenini açıklayan Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi, milletten gizli pazarlık yapılmaması, kimseden saklanmaması, şehit aileleri ve gazilerin üzülmemesi için bu komisyonda yer alıyor. Bu komisyon bu çerçevede çalıştığı sürece de yer almaya devam edecek” ifadelerini kullandı.



“Şehit aileleri ve gaziler daimi temsil edilmeli”

Komisyonun herkese açık olması gerektiğini vurgulayan Özel, şehit aileleri ve gazilerin komisyon çalışmalarını doğrudan takip edebilmesi gerektiğini belirtti:

“Sizlerin yapılarının bu komisyonda temsil edilmesi çok önemli. Elbette dernekler, vakıflar davet edilecek. Barolar Birliği, İnsan Hakları Vakfı, meslek odaları, sivil toplum örgütleri gelecek. Şehit aileleri ve gaziler dinlenmelidir. İstediğiniz gün, ister üç kişiyle, ister tek kişiyle, ister başkan düzeyinde, ister bir avukatla, ister konuya hakim bir başkan yardımcısıyla o komisyona gidip takip edebilmelisiniz. CHP bugün bu öneriyi komisyona taşıyor, Murat Bakan bu öneriyi sunacak. Herkese açık bir komisyon olmalı, ama sizin temsiliyetiniz daimi olmalı.”



“Bahçeli’nin çağrısı kıymetlidir”

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan hukuki davalardan süratle kurtulması” yönündeki mesajına da değindi.

“Bahçeli'nin ve MHP'nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve olması gerekeni hatırlatan açıklamaları vardı. Dünkü açıklamayı da son derece kıymetli buluyoruz. Biz ne yargılanmaktan, ne soruşturulmaktan ne de müfettişten kaçıyoruz. Ne atın izi ne itin izi belli. Felaket bir durumdayız. Devlet Bey'in çağrısı kıymetlidir” dedi.



“Adli tatil sonrası yargılama safhasına geçilmeli”

Özel, adli tatilin sona ermesiyle birlikte iddianamelerin hazırlanması ve yargılama safhasına geçilmesi gerektiğini belirterek, “Perişan ettiler hukuk sistemini” ifadesini kullandı.

