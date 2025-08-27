Adıyaman Belediyesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden belediyenin şehirdeki 6 kiliseye ruhsat verdiği söylemleri üzerine kamuoyu açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Adıyaman’da 6 kiliseye ruhsat verildi” şeklinde asılsız ve gerçek dışı haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma zarureti doğmuştur.

“Kilise için inşaat ruhsatı düzenlememiştir”

Belediyemizin kayıtlarında yapılan incelemede iddia edildiği gibi herhangi bir kilise inşaat izni veya ruhsat talebi bulunmamaktadır. Belediyemiz de iddia edildiği gibi hiçbir kilise için inşaat ruhsatı düzenlememiştir. Dolayısıyla, bahsi geçen haberlerde yer alan “6 kiliseye ruhsat verildi” iddiası tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Yalnızca Diyarbakır Protestan Kilisesi, 28.12.2023 tarihinde mesken ruhsatı başvurusunda bulunmuş olup, bu başvuru üzerine MESKEN RUHSATI düzenlenmiştir.

“Bu tür paylaşımlar, bu kardeşlik hukukuna gölge düşürmekte”

Kadim tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Adıyaman’ımız, farklı kültürlerin ve inançların yüzyıllardır kardeşçe bir arada yaşadığı bir hoşgörü şehridir. Ortak yaşam kültürü üzerine inşa edilen bu kardeşlik mirası, şehrimizin en büyük zenginliğidir. Ancak gerçeği yansıtmayan bu tür haber ve paylaşımlar, bu kardeşlik hukukuna gölge düşürmekte; toplumsal barışı zedelemekte ve farklı inanç gruplarında kırgınlık ile huzursuzluklara yol açmaktadır.

“Hemşehrilerimize hiçbir ayrım yapmaksızın eşit ve adil hizmet sunmaktayız”

Adıyaman Belediyesi olarak, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve anayasamızla güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetine uygun şekilde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kentimizde yaşayan tüm hemşehrilerimize hiçbir ayrım yapmaksızın eşit ve adil hizmet sunmaktayız.

Toplumsal barışımızı zedelemeye, kamu huzurunu bozmağa ve Belediyemizi yıpratmaya dönük bu tür asılsız haberlere karşı gerekli tüm yasal yollara başvurulacağını hatırlatır; halkımızın da bu tür gerçek dışı iddialara itibar etmemesi gerektiğini önemle bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak : PHA