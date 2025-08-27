Yargıdaki dosya yükünü rakamlarla paylaşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Yıldız, “Ceza mahkemelerinde 2,3 milyon, hukuk mahkemelerinde 3 milyona yakın dosya karar bekliyor. İcra dosyası sayısı ise 24 milyonu aşmış durumda. Cumhuriyet başsavcılıklarında 6 milyonu aşkın soruşturma dosyası birikti” dedi.

Saadet Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Yıldız, 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak Adli Yıl öncesinde yargıdaki dosya yüküne ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, “İşlerin ters gittiğinin farkına varılmalı. Sonuçlarla uğraşmak yerine sebepler üzerinde durulmalı ifadelerini kullandı.

“Karar verilmemiş dosya sayısı, 2 milyon 304 bin 903”

Mahkemelerin dosya yükü altında ezildiğinin altını çizen Yıldız, Adalet Bakanlığı’nın 26 Ağustos 2025 tarihli resmi verilerini paylaşarak, “Adli tatilde olunmasına rağmen ceza mahkemelerine günlük gelen dosya sayısı 5 bin 627, çıkan dosya ise 3 bin 11. 2025 yılı itibarıyla toplam gelen dosya sayısı, 3 milyon 81 bin 334. Henüz karar verilmemiş dosya sayısı ise 2 milyon 304 bin 903” dedi.

“Hukuk mahkemelerindeki dosya sayısı, 2 Milyon 976 Bin 494”

Hukuk mahkemelerinde bulunan dosyalara ilişkin de açıklama yapan Yıldız, günlük gelen dosya sayısının 6 bin 119, çıkan karar sayısının ise 2 bin 893 olduğunu, 2025 yılı içinde toplam 1 milyon 938 bin 605 dosya geldiğini, halen karar bekleyen dosya sayısının ise 2 milyon 976 bin 494 olduğunu söyledi.

Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturma yağmuru!

Başkan Yıldız, Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan şikâyetler üzerinden yürütülen soruşturmalar kapsamında, bugün itibarıyla 6 milyon 181 bin 825 soruşturma dosyasının işlem yapılmayı beklediğini açıkladı.

“İcra dosyalarında, 4 milyon 446 bin 732 dosya işlem bekliyor”

İcra ve iflas dosyalarına ait tabloyu paylaşan Yıldız, bugün itibarıyla 24 milyon 446 bin 732 icra dosyasının işlem beklediğini söyledi.

“Dosyalar arşivlere sığmıyor”

Aktardığı bu sayılara arabuluculuk, uzlaşma dosyaları ile Yargıtay, Danıştay, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dosyaların dahil olmadığını vurgulayan Yıldız, “Bunları bir araya getirdiğinizde, maalesef adalet saraylarının binaları yüksek ve hacimli olsa da dosyalar arşivlere sığmamakta, bu kadar personel alımına rağmen dosya yükü bir türlü eritilememekte, adalet sarayları, adalet dağıtmak yerine adaletin yükü altında ezilmektedir” dedi.

Adalet Bakanlığı’na çağrı

Adalet Bakanlığı ile yargı yükünü azaltmak üzere çalışma yapan tüm idarecilere seslenen İbrahim Yıldız, adalet sarayları inşa etmekle, binaların sayısını, katlarını çoğaltmakla, personelin sayısını arttırmakla bu işin üstesinden gelinmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Yıldız, “Bunca yapılan yasal düzenlemeye, yapılan çalışmalara rağmen eğer dosya yükü azalmıyor ve yargı unsurları bu dosya yükü altında eziliyorsa, bu işte ters giden bir takım mekanizmaların olduğu hakikatine, herkesin gözlerini açarak farkına varması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

“Köklü çözümler üretilmeli”

Başkan Yıldız, yargıdaki dosya yükünün yalnızca mahkemelerin işleyişine indirgenemeyecek kadar geniş bir sorun olduğuna işaret ederek, “Ekonomik, sosyal, siyasi, ailevi, dış politik ve diğer sebepler masaya yatırılmadan, ihtilafların kaynağına inilmeden, bu dosya yükünün altından kalkmanın mümkün olmadığını” dile getirdi. Yıldız, sonuçlarla uğraşmak yerine sebepler üzerinde durulması, köklü çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

