Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarının fiziki altyapılarını güçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.



Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Pirin Kız Meslek Anadolu Lisesi, Fatma Uslu Anaokulu, Malazgirt Ortaokulu, Türkiye Petrolleri Ortaokulu, Ayyıldız İlkokulu ve Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’nda kaldırım, kilitli parke taşı ve bordür döşemeleri yapıldı.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise çevre düzenlemeleriyle okullara destek sağladı.



Cumhuriyet Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Yeşilyurt Kütüphanesi, Borsa İstanbul Lisesi, Bahar Anaokulu, Pınar Anaokulu, Yuvam Anaokulu, Malazgirt Anaokulu, Altınşehir Anaokulu, Şerif Ayaz Anaokulu, Fatih Anadolu Lisesi, Ayyıldız İlkokulu, Gül Anaokulu, Bozhöyük İlkokulu ve Börgenek İlkokulu’na kauçuk yer döşemesi, bank, çocuk oyun grupları ve çöp kutuları desteği sağlandı.



Ayrıca oyun gruplarının düzenli bakımları yapıldı; okul bahçelerine ağaç, çiçek ve çalı grupları dikilerek peyzaj çalışmaları tamamlandı.



Sosyal desteklerle 690 öğrenciye kırtasiye yardımı



Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, dar gelirli öğrencilerin eğitim yolculuklarına katkı sunmak amacıyla farklı okullarda öğrenim gören 690 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti desteğinde bulundu. Bu kapsamda özellikle Zeynep Turgut İlkokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere destek ulaştırıldı.



Kültür ve eğitim hizmetleri genişliyor: yeni kreşler, kurslar, kütüphaneler



Adıyaman Belediyesi, eğitim yatırımlarını kültürel desteklerle pekiştiriyor.



Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi (AKEM)’de etüt desteği ve sınavlara hazırlık kurslarından 334 öğrenci faydalandı.



Belediye Konservatuarı bünyesinde açılan 17 farklı kursta 240 öğrenci eğitim aldı.



Yapımı tamamlanan Yenimahalle Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrenci kayıtlarına başlarken, Yeşilyurt Kreş ve Gündüz Bakımevindeki çalışmalar devam ediyor.



Ali Yılmaz Etüt Merkezi ile Abdülhamit Han Kültür Merkezi Kütüphane ve Etüt Merkezi faaliyetlerine başladı.



Kahtalı Mıçı Parkı içerisinde yapımı süren yeni kütüphanenin kaba inşaatı tamamlandı.



Başkan Tutdere: “Eğitime desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz”



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitim yatırımlarını geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olarak gördüklerini ifade etti:



“Depremde büyük yara alan Adıyaman’ımızın yeniden ayağa kalkmasında en büyük güç eğitimdir. Her zaman söylediğimiz gibi; eğitim, meyvesi geç alınan ama alındığında en kalıcı ve en değerli sonucu veren yatırımdır. Biz de bu düşünceyle belediyemizin tüm imkânlarını çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli ve donanımlı ortamlarda eğitim görmesi için seferber ediyoruz. Eğitim yatırımlarını geleceğimize yapılan en kıymetli yatırım olarak görüyor, kurumlarımızla iş birliği içinde altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal desteklere kadar tüm bu destekleri kararlılıkla sürdürüyoruz.”



Adıyaman’da eğitim seferberliği



Adıyaman Belediyesi’nin farklı müdürlüklerinin koordinasyonuyla sürdürülen çalışmalar, yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı kalmayıp sosyal, kültürel ve eğitim alanında da geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu yaklaşım, kentte “eğitimde fırsat eşitliği” anlayışını güçlendirirken, belediyenin toplumsal dayanışmaya katkısını da ön plana çıkarıyor.

