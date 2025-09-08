Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen araç tanıtım töreni, geniş katılımla belediye hizmet alanında gerçekleştirildi. Törene; AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, parti yöneticileri, belediye personeli ve basın mensupları katıldı.



Başkan Hallaç: “Daha güçlü Kahta, daha etkili hizmet”



Törende konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçeye kazandırılan araçların Kahta’nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı:



“Bugün Kahta’mız için gurur verici bir gün. Kahta Belediyesi tarihine geçecek bir yatırımı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana tek hedefimiz Kahta’mıza hak ettiği hizmeti kazandırmaktı. Bu hedef doğrultusunda iş makineleri, kamyonlar, arazözler ve çöp toplama araçlarından oluşan 17 yeni aracı tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla filomuza kazandırdık. Hiçbir borca girmeden, Kahta’mız için büyük bir adım attık.”



Başkan Hallaç, geçtiğimiz yıl da 4 temizlik aracı ve 1 arama kurtarma aracının filoya dahil edildiğini hatırlatarak, yatırımların süreceğini belirtti:



“Yaklaşık iki hafta içinde 3 şehir içi otobüs ve 1 vidanjör aracımızı da filomuza ekleyeceğiz. Böylece temizlik, altyapı ve toplu taşıma hizmetlerimizde çok daha verimli bir döneme girmiş olacağız. Biz bu yola ‘Daha güçlü Kahta, daha etkili hizmet’ sözüyle çıktık ve bugün bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.”



Milletvekili Alkayış: “AK Belediyecilik eser ve hizmet üretmektir”



Araç tanıtım programında konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise, Kahta Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği bu yatırımın örnek bir belediyecilik anlayışı olduğunu ifade etti:



“Kahta Belediyemiz, ‘Halka Hizmet Hakk’a Hizmettir’ şuuruyla çalışmalarını sürdürüyor. Kaymakamımız, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla birlikte, 100 milyon TL değerindeki 17 aracın tanıtım programına katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. AK Belediyecilik; laf değil, eser ve hizmet üretmektir. Kahta için yatırımlarımızı artırmaya, hizmetlerimizi büyütmeye devam edeceğiz.”



“Kahta için tarihi bir adım”



Yeni alınan araçların belediyenin günlük hizmetlerinde kullanılacağı, özellikle temizlik, yol yapımı, altyapı ve afetlere hazırlık çalışmalarında ilçeye önemli katkılar sunacağı kaydedildi.



Kahta Belediyesi, son alımlarla birlikte araç filosunu daha da güçlendirerek hizmet kapasitesini artırırken, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın ifadesiyle bu yatırım, “Kahta için tarihi bir adım” olarak değerlendirildi.

