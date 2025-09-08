Saldırı sonrası başlatılan soruşturmada E.B.’nin anne ve babasının yanı sıra iki arkadaşı da gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 5’e yükseldi.



8 Eylül sabahı saat 08.50 sıralarında Çetin Emeç Mahallesi’nde bulunan polis merkezine gelen saldırgan E.B., babasına ait pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş açtı. Açılan ilk ateşte kulübede görevli Polis Memuru Hasan Akın ağır yaralanarak şehit oldu.

Sesler üzerine karakol içerisinden çıkan polisler saldırgana müdahale etti. Çıkan çatışmada merkez lojmanlarında ikamet eden Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit düştü. Polis memurları Ömer Amilağ (ağır yaralı) ve Murat Dağlı (hafif yaralı) da çatışmada vuruldu. Çatışma sırasında bir sivil vatandaş da elinden hafif yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı, ancak mahalle sakinlerinin de desteğiyle polis ekiplerince kısa süre içinde yaralı halde yakalandı.



Mahallede panik anları

Olay anında bölgede bulunan mahalle sakini Ahmet Babacan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Sabah silah seslerini duyduk, balkona çıktım. Komşuma ateş açtı, yaraladı. Sonra karakolun önünde çatışma başladı. Polislerimiz saldırganı kovalıyordu. Kaçarken bize doğru ses bombası attı. Çantasından mermiler çıkarmaya çalışıyordu. O sırada biz de üzerine atlayarak etkisiz hale getirilmesine yardım ettik. Babası olayı duyunca şok geçirdi. Babasının 10 sene önce aldığı ruhsatlı bir tüfekmiş. Yanında 40-50 mermi ve bir bıçak vardı.”

Mahalle sakinleri, saldırganın maskeli ve kapüşonlu olduğunu, etrafa çok sayıda pompalı tüfek fişeği saçıldığını ifade etti.



Vali Elban: “Suç kaydı yok”

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın lise 3. sınıf öğrencisi olduğunu ve herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını belirtti. Elban, şunları söyledi:



“16 yaşında, suç kaydı olmayan bir genç tarafından saldırı gerçekleştirildi. İlk ateşte bir polisimiz şehit oldu, ardından çıkan çatışmada bir başmüfettişimiz şehit oldu. İki polisimiz de yaralı. Bir vatandaşımız da elinden hafif yaralandı. Saldırgan babasına ait, 10 yıl önce alınmış ruhsatlı bir pompalı tüfeği kullanmış. Olay tüm yönleriyle araştırılıyor.”



Bakan Yerlikaya: “Milletimizin başı sağ olsun”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi:

“Menfur saldırıda kahraman polis memurumuz Hasan Akın ve Polis Başmüfettişimiz Muhsin Aydemir şehit olmuş, iki polisimiz de yaralanmıştır. Olayın faili yakalanmıştır. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”



Adalet Bakanlığı: “8 savcı görevlendirildi”



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın başlatıldığını, 2 başsavcıvekili ve 6 savcının görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.



Gözaltılar ve soruşturma



Saldırgan E.B.’nin yanı sıra, babası N.B. ve annesi A.B. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelinin iki arkadaşı da gözaltına alınırken, toplam sayı 5’e yükseldi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.



Türkiye’den tepkiler ve taziye mesajları



Saldırıya siyasilerden art arda sert tepkiler geldi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kalleş saldırıda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize şifa diliyorum. Devletimiz milletimizin yanındadır.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Şehitlerimize rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Polislerimize yapılan bu alçak saldırı asla unutulmayacaktır. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: “Terörün ve şiddetin her türlüsüne karşı devletimizin yanındayız.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Şehitlerimizin ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz.”

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan da başsağlığı mesajları yayımladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, aynı gün yapılması planlanan 9 Eylül resepsiyonunu iptal etti.



Şehitler ve yaralılar



Şehitler:

Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir

Polis Memuru Hasan Akın



Yaralılar:

Polis Memuru Ömer Amilağ (durumu ağır)

Polis Memuru Murat Dağlı (hafif yaralı)

Bir sivil vatandaş (elinden hafif yaralı)



Saldırgan E.B.’nin Alsancak Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Olayın nedenine dair net bir bilgi bulunmazken, emniyet güçleri şüphelinin bağlantılarını araştırıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve güvenlik birimleri saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA