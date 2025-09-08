2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin de yoğun olarak trafiğe katılması üzerine Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir içi otobüs hatlarında sefer sayılarını artırdı. Özellikle Atatürk Bulvarı başta olmak üzere kent merkezinin ana arterlerinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.



Başkan Tutdere’den toplu taşıma çağrısı



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasında vatandaşlara bireysel araç yerine toplu taşıma kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.



Başkan Tutdere şunları kaydetti:

“Okulların açılmasıyla birlikte Atatürk Bulvarı ve şehrimizin ana arterlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek için toplu ulaşım seferlerini artırdık. Vatandaşlarımızın bireysel araç yerine toplu taşımayı tercih etmeleri, hem zaman kayıplarını önleyecek hem de şehir içi trafiğini rahatlatacaktır. Tüm hemşehrilerimize ve öğrencilerimize kazasız, güvenli günler diliyorum.”



Önlemler sürecek



Belediye yetkilileri, eğitim döneminde trafik yoğunluğunun artmasına karşı alternatif önlemlerin de devreye alınacağını belirtti. Bu kapsamda, yoğun saatlerde ek seferlerin yapılması, hat düzenlemeleri ve araç içi denetimlerin artırılması planlanıyor.



Adıyaman Belediyesi, vatandaşların güvenli, hızlı ve ekonomik bir ulaşım hizmeti alabilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak : PHA