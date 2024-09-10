"Etkinlik Programı"

Yaklaşık iki aydır devam eden hazırlıklar sonucunda, sünnet şöleni saat 18.00’de yemek organizasyonu ile başlayacak. Saat 19.30’da ise çeşitli eğlenceler ve etkinliklerle devam edecek program, sünnet edilen çocuklar ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşatmayı amaçlıyor. Belediye tarafından organize edilen etkinlikte halk oyunları gösterileri, animasyonlar ve sürpriz etkinlikler yer alacak.

"Belediye Başkanı'ndan Davet"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tüm vatandaşları bu etkinliğe davet ederek birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim, 11 Eylül'de gerçekleştireceğimiz Geleneksel Sünnet Şöleni'nde siz değerli halkımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Çocuklarımızın mutluluğunu birlikte paylaşalım, bu anlamlı günde birlik ve dayanışmamızı pekiştirelim. Hepinizi bekliyoruz."

"Toplum İçin Birlik ve Dayanışma Vurgusu"

Etkinlik, sadece sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için değil, aynı zamanda tüm Adıyaman halkı için de bir dayanışma ve birlik fırsatı olarak görülüyor. Belediye, sünnet şenliğinin toplumun sosyal bağlarını güçlendireceğini ve eğlenceli bir ortamda çocukların sevinçlerinin paylaşılacağını belirtti. Adıyaman Belediyesi, bu anlamlı organizasyonla hem geleneksel değerleri yaşatmayı hem de şehirdeki vatandaşların kaynaşmasını hedefliyor.

Kaynak : PHA