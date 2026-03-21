İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek, İran’ın füze kapasitelerini hedef alacak operasyonlarda ABD’nin İngiliz askeri üslerini kullanmasına onay verdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara" tarafından yapılan resmi açıklamada, İngiliz bakanların Orta Doğu’daki tırmanan gerilimi ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına yönelik gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldiği bildirildi. Toplantıda, bölgedeki deniz taşımacılığına yönelik tehditler ve İran'ın müdahaleleri masaya yatırıldı.

Uluslararası Deniz Taşımacılığı Güvence Altına Alınacak

Bakanlar kurulu, Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası ticaret yollarını korumak adına müttefiklerle yakın iş birliği içinde çalışıldığını vurguladı. İran’ın saldırı hedeflerini sivil deniz taşımacılığını kapsayacak şekilde genişletmesi sert bir dille kınanırken, bu durumun bölgeyi daha derin bir krize sürükleyebileceği uyarısı yapıldı.

Meşru Müdafaa Kapsamında Üs Kullanımı Doğrulandı

Açıklamada, İngiltere’nin yakın müttefikleri ve Körfez ortaklarının gemilerine yönelik saldırıların küresel ekonomik etkileri kötüleştirdiği belirtildi. Bu kapsamda alınan kritik karar şu ifadelerle duyuruldu:

"Bakanlar, ABD'nin bölgenin toplu meşru müdafaası kapsamında İngiltere'nin üslerini kullanmasına ilişkin anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırmak için kullanılan füze üslerini ve kapasitelerini etkisiz hale getirmeye yönelik ABD savunma operasyonlarını da kapsadığını doğruladı."

Bu kararla birlikte, Hürmüz Boğazı’nda güvenliği tehdit eden İran menşeli füze sistemlerine yönelik düzenlenecek savunma operasyonlarında İngiltere, lojistik ve askeri üs desteğiyle ABD’nin yanında yer alacak.



