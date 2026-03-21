Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgedeki operasyonel şartların ve olası tehditlerin kapsamlı bir şekilde analiz edildiğini belirtti. Güvenlik durumundaki bozulma üzerine, Irak'ta bulunan Polonya Askeri Kontenjanı’nın yeniden konuşlandırılmasına karar verildiğini ifade etti.

NATO ile Koordineli Tahliye Operasyonu

Polonyalı askerlerin tamamının Irak’tan çıkarıldığını kaydeden Kosiniak-Kamysz, tahliye sürecinin NATO müttefikleriyle tam bir koordinasyon içinde yürütüldüğüne dikkat çekti. Bakan, personelin büyük bir bölümünün halihazırda Polonya’ya ulaştığını veya dönüş yolunda olduğunu, bir kısmının ise Ürdün’de bulunduğunu bildirdi.

"Önceliğimiz Askerlerin Güvenliği"

Operasyonun Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından koordine edildiğini belirten Kosiniak-Kamysz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, bölgedeki Polonya Askeri Kontenjanının faaliyetlerinin sürekliliğinin korunmasına imkan tanıdı. Öncelik, askerler için azami güvenliği sağlamaktı ve operasyon Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca koordine edildi."

Bu hamle, bölgede artan gerilimin ardından NATO üyesi ülkelerin askeri varlıklarını koruma altına alma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

