ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonlara destek vermeyen ve Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılmasına yardımcı olmayan NATO müttefiklerini hedef aldı. Trump, ittifakı "kağıttan kaplan", müttefik ülkeleri ise "korkak" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, NATO'nun devam eden İran savaşındaki tutumuna sert tepki gösterdi. Müttefiklerin ABD’yi bu süreçte yalnız bıraktığını savunan Trump, Avrupa ülkelerinin yüksek petrol fiyatlarından şikayet etmelerine rağmen risk almaktan kaçındıklarını ileri sürdü.

"Korkaklar ve Bunu Hatırlayacağız"

Trump, paylaşımında müttefiklerine yönelik şu ağır ifadeleri kullandı:

“ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır. Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için savaşa katılmak istemediler. Şimdi o savaş onlar için çok az tehlike barındıracak şekilde askeri olarak kazanılmışken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar ancak Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar. Ki bu, yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevradır. Bunu yapmak onlar için çok kolay ve çok az risk taşıyor. Korkaklar ve biz bunu hatırlayacağız.”

Hürmüz Boğazı ve Petrol Krizi

Başkan Trump, küresel piyasalarda enerji maliyetlerinin artmasının temel sebebinin Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık olduğunu vurguladı. Boğazın güvenliğini sağlamanın düşük riskli bir askeri hamle olduğunu iddia eden Trump, müttefiklerin bu sorumluluktan kaçarak stratejik bir hata yaptığını savundu.

Trump'ın bu açıklamaları, Washington ile Avrupalı müttefikleri arasında İran operasyonu nedeniyle gerilen ilişkilerde yeni bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

