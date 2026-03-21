Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 120 dolara ulaşabileceğini duyurdu.

Fitch Ratings, küresel enerji piyasalarının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'nın olası bir kapanma senaryosunda petrol fiyatlarında yaşanabilecek değişimlere dair analizini paylaştı. Yapılan açıklamada, boğazın kapalı kalma süresine göre fiyatların seyredeceği seviyeler detaylandırıldı.

3 ve 6 Aylık Kapanma Senaryoları

Fitch tarafından hazırlanan rapora göre, Hürmüz Boğazı'nın 3 ay boyunca kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 2026 yılı genelinde ortalama 100 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Boğazın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması halinde ise yıllık ortalamanın 120 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Fiyatlar 170 Dolara Kadar Fırlayabilir

Açıklamada, kısa vadeli şok dalgalarına ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:





3 Aylık Senaryo: Kapanma süresince varil fiyatının ortalama 130 dolar seviyesine tırmanması, yıl sonuna doğru ise yeniden 90 dolar seviyelerine gerilemesi bekleniyor.



6 Aylık Senaryo: Bu durumda petrol fiyatlarının kapanma döneminde 130-170 dolar bandına kadar fırlayacağı, yılın tamamlanmasıyla birlikte ise tekrar 90 dolar seviyesine düşeceği tahmin ediliyor.



Fitch Ratings, küresel ekonominin can damarı olan bu güzergahtaki aksamaların enerji maliyetleri üzerinde doğrudan ve sert bir etkisi olacağının altını çizdi.

