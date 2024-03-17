A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında, Angola A Milli Takımı ile yaptığı ikinci hazırlık maçını da kazandı.ANKARA (İGFA) - Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-14 önde kapatan A Milli Takımımız, maçı da 31-25'lik skor ile kazandı.

A Milli Takımı, Angola ile oynadığı ilk maçı da 43-22'lik skorla kazanmıştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:

Kaleci: Taner Günay (Sakarya BBSK), Enis Yatkın (Beşiktaş Safi Çimento), Ata Yetkinoğlu (İzmir BBSK)

Taner Günay (Sakarya BBSK), Enis Yatkın (Beşiktaş Safi Çimento), Ata Yetkinoğlu (İzmir BBSK) Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Sakarya BBSK), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto), Oğulcan Güney (Sakarya BBSK)

Samet Kanberoğlu (Sakarya BBSK), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto), Oğulcan Güney (Sakarya BBSK) Sol Oyun Kurucu: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyesi), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Yakup Yaşar Simsar (CSM Foscani)

Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan (Spor Toto), Onur Ersin (Sakarya BBSK), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi)

Ozan Erdoğan (Spor Toto), Onur Ersin (Sakarya BBSK), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi) Sağ Oyun Kurucu : Durmuş Ali Tınkır (A.S.D. Pallamano Conversano), Ramazan Döne (Sakarya BBSK), Can Çelebi (Köyceğiz BSK)

: Durmuş Ali Tınkır (A.S.D. Pallamano Conversano), Ramazan Döne (Sakarya BBSK), Can Çelebi (Köyceğiz BSK) Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Alperen Arabacı (Beşiktaş Safi Çimento)

Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Alperen Arabacı (Beşiktaş Safi Çimento) Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya BBSK), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın(Beykoz Belediyesi), Ediz Aktaş (HC Elbflorenz)

İlkan Keleşoğlu (Sakarya BBSK), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın(Beykoz Belediyesi), Ediz Aktaş (HC Elbflorenz) Teknik Kadro: Daniel Gordo Rios (Başantrenör), Yasin Yüzbaşıoğlu (Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Muhammet Çağlayan (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)