Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, TOKİ’nin Örenli’de yaptığı kalıcı konutlarda balkonlarda asılı olan, Türk Bayraklarını keserek yere atan şahıslara yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Gönder açıklamasında, TOKİ’deki bayrakları keserek yere atan şahısların yüklenici firmanın mı, AFAD çalışanı mı, taşeron mu olduğunu, kimden cesaret bulduklarını, bu şahısların kimler tarafından korunduğunu ve haklarında ne tür işlem yapıldığını sordu.

Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı Halil Gönder, ‘Barış ve Huzur Şehri’ Adıyaman’da halkı tahrik etmeye çalışan, o anları kaydederek yayınlayan kişilerin ve bu duruma seyirci kalanlara yönelik Valilik tarafından işlem yapılması gerektiğini belirtti. Emniyeti göreve çağırdığını ifade eden Gönder, yaşanan hadisenin basit bir olaymış gibi geçiştirilemeyeceğini, Adıyaman’daki huzur ortamını bozmaya yönelik, seçim öncesi kasti bir kışkırtma eylemi olduğunu ifade etti.

Adıyaman genelinde pek çok noktada Türk Bayrağı’na yönelik saygısızca davranışlar sergilendiğini aktaran Gönder, çok sayıda kurum ve kuruluşta da yöneticilerin duyarsızlık gösterdiğini ifade etti. Eskimiş, yırtılmış ya da solmuş bayrakları değiştirmeyen idarecileri art niyetli ve bayrak düşmanı olarak niteleyen Gönder, “Adıyaman’ın her tarafında siyasi partiler tarafından seçim nedeniyle parti bayraklarına harcanan para ve gösterilen hassasiyet, Türk Bayrağı’na gösterilmiyor. Bayrak, bir milletin namusudur, onurudur, şerefidir. Herkesi şerefli bir duruş sergilemeye davet ediyorum.” dedi.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA