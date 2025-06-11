İçişleri Bakanlığı'nca 51 ilde düzenlenen operasyonlarda 273 göçmen kaçakçısı ve bin 22 düzensiz göçmen yakalandı. 98 organizatör tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 22 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

273 göçmen kaçakçılığı organizatörlerden 98’i tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1932663474552770696

Bakan Yerlikaya, tespit edilen bin 22 düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldığını belirtti.

Türkiye'nin göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" dedi.