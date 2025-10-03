Bunlar da ilginizi çekebilir

Örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları,

'Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Şeriban ÖZAÇAKMAK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından 30 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 64'ü tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

