Ersoy, "Akdeniz’in derinliklerinden 3 bin 600 yıllık sır gün ışığına kavuştu. Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında yapılan su altı kazılarında, Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli bir tunç hançer bulundu. Bu batık, sadece Türkiye’nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday," ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, bu önemli keşfe titiz çalışmalarla ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve kazı ekibine teşekkür ederek, Akdeniz’in derinliklerinde saklı kalan uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran bu eserin, arkeolojik açıdan büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Kaynak : PHA