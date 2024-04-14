Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması ve ailelerinin desteklenerek güçlendirilmesi amacıyla geçen yıl Adana, Ankara ve İzmir’de başlattıkları Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması kapsamında toplam 3 bin 407 vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım hizmetlerinin aile odaklı sosyal hizmet politikası doğrultusunda geliştirilip çeşitlendirildiğini belirtti.

Toplum temelli bakım anlayışı doğrultusunda kurumsal bakımın yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmasını sağlayan birey odaklı hizmet modellerine ağırlık verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, kurumsal bakımın yanı sıra evde bakım yardımı, sosyal yardım ve gündüzlü bakım hizmetlerini birbirini tamamlayıcı şekilde bütünleşik olarak sunduklarını kaydetti.

Evlerinde bakılan tam bağımlı engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması ve ailelerinin desteklenerek güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Adana, Ankara ve İzmir’de Evde Bakıma Destek Pilot Uygulamasını başlattıklarını anımsatan Bakan Göktaş, "Kurumsal bakıma olan ihtiyacı azaltmak ve toplum temelli bakım hizmetlerini geliştirmek üzere yürüttüğümüz uygulamadan Evde Bakım Yardımı faydalanıcısı aileler yararlanıyor.” dedi.

Uygulama kapsamında istihdam edilen bakım personeli, hemşire, sosyal çalışmacı, psikologlardan oluşan ekibe yönelik Bakanlığın uzmanları ve akademisyenler tarafından eğitim verildiğini bildiren Göktaş, ziyaret edilen hanelerde ihtiyaç analizlerinin yapıldığını söyledi.

3 pilot ilde Evde Bakım Yardımı’ndan faydalanan ilk aşamada toplam 1.100 haneye anket uyguladıklarını anlatan Göktaş, "Hizmete ihtiyacı bulunan yaklaşık 600 engelli bireye bakım planı oluşturarak, ailelerin eğitim ve psiko-sosyal destek ihtiyacını tespit ettik. Belirlediğimiz haneler proje kapsamında her bir ilde istihdam edilen farklı branşlardan oluşan ekipler tarafından ziyaret edilerek hemşireler gözetiminde engelli bireylerin bakım personeli tarafından kişisel öz bakımları yapıldı. Bakım veren aile yakınlarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim, danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri ise hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından sağlandı. Geçtiğimiz yıl başlattığımız uygulama kapsamında Adana, Ankara ve İzmir’de toplam 3 bin 407 vatandaşımıza hizmet verdik.” diye konuştu.