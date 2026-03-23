Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre yağışların yeni haftada sağanak yağış şeklinde kent genelinde etkili olması bekleniyor.
Adıyaman genelinde yağışların bugünden itibaren hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği açıklanırken hava sıcaklığının en düşük 4 derecelere kadar düşeceği açıklandı.
24 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 7/ 15 derece
Besni 4/ 10 derece
Çelikhan 0/9 derece
Gerger 4/13 derece
Gölbaşı 5/12 derece
Kahta 6/15 derece
Samsat 6/14 derece
Sincik 1/ 10 derece
Tut 3/11derece
25 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 6/ 14 derece
Besni 2/ 10 derece
Çelikhan -2/9 derece
Gerger 5-13 derece
Gölbaşı 2/13 derece
Kahta 4/14 derece
Samsat 6/13 derece
Sincik 0/ 9 derece
Tut 3 /11 derece
Kaynak : PERRE