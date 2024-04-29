Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge Müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Adıyaman’da 2024 yılının ilk üç ayı itibariyle merkezi ve yerel yönetim olarak 23 kamu kurum ve kuruluşunca 240 proje uygulandığını belirten Vali Dr. Osman Varol, “Bu projelerin toplam tutarı 79,3 milyar liradır. 2024 yılı programı 10,6 milyar lira olup, 2024 yılı 1. Dönemde bu projeler için 2,1 milyar lira harcama yapılmış ve % 20,1’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Genel bütçeli yatırımcı kuruluşların 2023 yılı programlarında 196 adet projenin yer aldığını kaydeden Vali Dr. Osman Varol, “Proje bedeli 77 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 18,6 milyar lira harcanmıştır. 2024 yılında ise 9 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2024 yılı 1. Dönem itibariyle bu ödeneğin 1,7 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 19,75’tir. Mahalli idarelerimizin ise programlarında bulunan 44 adet projenin bedeli 2,2 milyar liradır. Bu projeler için 2024 yılında 1,5 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 1. Dönem itibariyle 996 milyon lira harcama yapılarak yüzde 22,11’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2024 yılının 1. döneminde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 240 adet projenin; 12 tanesi bitirilmiş, 144’ü devam etmekte, 83 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 1 proje tasfiye edilmiştir. 2024 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine ve refahına katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Vali Varol başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PHA