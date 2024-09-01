Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavına katılanlar, sonuçların Eylül ayında açıklanmasını beklerken, sınav sorularının ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyordu. ÖSYM, 2024 KPSS ön lisans sınavı soruları ve cevap anahtarını duyurdu.

Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

KPSS ön lisans sınavında adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru soruldu. Adaylara 130 dakika süre tanındı. Sınav, Türkiye genelinde 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirildi. ÖSYM'den yapılan resmi açıklamaya göre, 2024-KPSS Ön Lisans sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınava katılan adaylar, sınav sorularının tamamına ve cevap anahtarının %10’una ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecekler. Soruların görüntülenmesi, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM'den Uyarı

ÖSYM, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğunu ve telif haklarının kendilerine ait olduğunu belirtti. Bu kapsamda, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan soruların çoğaltılması, dağıtılması veya yayımlanması yasaklanmıştır.

KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgileri, adaylara internet üzerinden tebliğ edilecek ve adayların testlerde verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacaktır.

Kaynak : PHA