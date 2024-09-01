Yapılan denetimlerde, toplamda 2 milyon 365 bin araç kontrol edilirken, 445 bin 375 araca ve sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle işlem yapıldı.

Denetimlerin Detayları

Hız İhlali: 123 bin 603 sürücü, hız sınırlarını aşarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Periyodik Muayene: 23 bin 594 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı tespit edildi ve gerekli işlemler uygulandı.

Emniyet Kemeri: 16 bin 396 sürücü ve yolcunun emniyet kemeri takmadığı belirlendi ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

Sürücü Belgesi Olmayanlar: 14 bin 117 kişi, sürücü belgesi olmadan araç kullanırken yakalandı.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: 8 bin 944 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca, ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuata aykırı şekilde kullanan 229 sürücü hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

“Alkollü sürücülere sıkı denetim”

Alkollü araç kullanımıyla mücadele kapsamında, trafik ekipleri denetimlerini 7/24 esasına göre sürdürdü. Bu denetimlerde, alkollü sürücülerin tespit edilmesi amacıyla çeşitli teknik cihazlar etkin bir şekilde kullanıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle aşırı hızdan kaçınılması ve emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," mesajını paylaştı.

Kaynak : PHA