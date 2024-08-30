Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Ön Lisans sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salonda gerçekleştirilecek. Sınav, 1 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylar, genel yetenek ve genel kültür testlerini cevaplamak için 130 dakika süreye sahip olacaklar. Engelli adaylar için ise 30 dakika ek süre sağlanacak.

Sınav günü, nüfus cüzdanında kimlik numarası veya fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. Sınav sonuçlarının ise 20 Eylül'de açıklanması planlanıyor.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu belirterek, aday odaklı yaklaşımlarını genişleterek sürdürdüklerini ifade etti. 2022-KPSS Ön Lisans sınavının 104 sınav merkezinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Ersoy, bu yıl sınav merkezlerinin sayısının 135'e çıkarıldığını ve adayların sınav yerlerine ulaşımının kolaylaştırıldığını vurguladı.

Kaynak : PHA