Şeriban ÖZÇAKMAK - Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Birliği (GAP) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden davetlilerin katılacağı 17’nci GAP Oscar Ödül Töreni’nde siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim ödüllerini alacak.

Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan ön toplantıda jüri heyeti, bazı ödül sahiplerini de açıkladı.

Filenin Sultanları’na Özel Ödül

Dünya ikinciliği başarısı sonrası Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Yılın En Başarılı Federasyon Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Türk Kültürüne Hizmet Ödülü

İlteriş Vakfı Başkanı Mustafa Kaptan Can, Türk kültürünün korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları nedeniyle “Yılın Başarılı Vakfı” ödülünü alacak.

Yılın Valisi Muğla’dan

Devlet-vatandaş ilişkilerini geliştirmede gösterdiği çabalardan dolayı Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Yılın En Başarılı Valisi” seçildi.

Selçuk Özdağ’a ‘Muhalefet ödülü’

Her yıl bir muhalefet temsilcisinin ödüllendirildiği GAP Oscarlarında bu yıl “Yılın En Başarılı Muhalefeti” ödülü, TBMM’deki performansı ve soru önergeleriyle dikkat çeken Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Dr. Selçuk Özdağ’a verilecek.

Kıymaz: “Romanya-Türkiye İlişkilerine Katkı Sağlayacağız”

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Bükreş’teki hazırlık toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “17. GAP Oscarları, Romanya-Türkiye ilişkilerine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Kıymaz’a toplantıda GAP gazeteciler birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Başdanışman İsmail Türk eşlik ederken, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, oda yönetim kurulundan Gazi Demirel ve Özgür Alp eşlik etti.

Atalay: ‘Ev Sahipliğini Başarıyla Yapacağız’

Törenin sponsoru olan Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı iş insanı Tamer Atalay, “Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu yıl hem 30. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz hem de GAP Oscarlarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonla İki ülke ilişkilerine yeni katkılar sunacağız” ifadelerini kullandı.

Bükreş’te gerçekleştirilecek törene, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden bakanlar, milletvekilleri, sanatçılar, iş insanları ve gazetecilerin katılması bekleniyor.

Kaynak : PHA