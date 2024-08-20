Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 12 şirketin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ticari ünvanlı şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verildi.

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Hazine’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılan şirketlerin işimleri şöyle:

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