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Bakan Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Operasyonlarda ayrıca70 adet yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 866 polimer tabanca gövdesi, 123 adet tabanca sürgüsü,100 adet tam otomatik silah üst gövde takımı ve 100 adet dipçik ele geçirildi.

Son iki haftada 75 terörist etkisiz!

Son iki haftada 75 terörist etkisiz!

1️⃣1️⃣ İlde Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “MAHZEN-28” operasyonlarında; 1️⃣3️⃣7️⃣ adet tam otomatik uzun namlulu silah,3️⃣4️⃣0️⃣ adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi.4️⃣1️⃣ şüpheli… pic.twitter.com/uQHwzjdPnn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2024

İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova’da 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah,340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirilirken, 41 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği "Mahzen-28"de, 41 şüpheli gözaltına alındı. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlediği “MAHZEN” operasyonlarının 28'inci düzenlendi.

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