Son zamanlarda çok sık sorun yaşanılan hastane randevusu işlemlerinde sorunları çözmek için yen tedbirler aldıklarını söyleyen Dr. Fahrettin Koca, artık bu sorunların yaşanmaması için çalışmalar başlattıklarını belirtti. Yeni tedbirlerden birinin hastadan “randevuma geleceğim” onayını almak olduğunu açıklayan Koca, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Yeni tedbirleri kademeli şekilde hayata geçirerek, randevu sorununu kalıcı olarak çözmek için çalışmalarımızı başlattık. Uygulamaya koyacağımız ilk tedbir, hastadan, “Randevuma geleceğim” onayı almak olacak. Bu onayın randevudan önceki gün 23.59’a kadar verilmesi gerekecek. Onaylanmamış randevular iptal edilmiş sayılacağı için bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleriyle oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre %20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu aldığı, onay verdiği halde gelmeyenler, aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alamayacak. Yakında uygulamaya konacak bir yöntemle ikinci randevusunu aldığı halde bu randevuya da gelmeyenlerin randevu almasını 15 günlük zaman dilimi için bütün branşlarda randevuya kapalı hale getireceğiz. Randevu sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla getirdiğimiz uygulamaları süreç ilerledikçe başka tedbirler izleyecek. Yeni uygulamayı zorunlu kılan nedenleri hepimiz biliyoruz: Geçen yıl 23 Milyon randevuya gelinmedi. Bu yılın ilk 3 ayında bu sayı 6 Milyon. Daha önce, randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtlamıştık. Bu yararlı oldu ancak randevu alanların randevusunu son dakikada iptal edilebilmesi mümkündü ve kısıtlama getirilmiyordu. 25 milyon vatandaşımız, sayısı toplam 81 Milyonu bulan randevuyu son dakikalarda iptal etti. Bu boşlukların her birine yeni randevu veremediğimiz için 21 Milyon randevu kapasitesi atıl kaldı. Bu gibi sorunlar yeni uygulamaları zorunlu kılıyor.”

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA