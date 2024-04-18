Depremde hasar alan ilimizi, ilçelerimizi ve her bir köyümüzü eskisinden daha güzel, daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde yeniden imar edeceğini belirten Osman Varol Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyün ’de temeli atılarak başlanan köy evlerini inceledi. Devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Varol yöre mimarisine uygun şekilde inşa edilecek köy evlerinin köy halkına hayırlı olmasını diledi.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA