Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm’ kampanyası ile temiz doğa ve geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlikler gerçekleştirilirken, kırsal mahallelerde de kadınlara yönelik sağlık ve eğitim programları yapılıyor. Özellikle kişisel hijyen ve sağlıklı beslenme konularında kadınlara bilgi verilirken, geri dönüşüm konusunda da mutfakta artan atık yağların doğaya verdiği zarar ile geri dönüşümünde elde edilecek kazanımlar belirtildi. Kırsal mahallelerdeki kadınlar kendileri için gerçekleştirilen programdan dolayı memnuniyetlerini dile getirip kendileri için köylerine gelip bilgilendirme yapan Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi personeli ve sağlık ekibine teşekkürlerini ilettiler. Karaköprü Belediyesinin ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında kırsal mahallelerde kadınlara ve çocuklara yönelik eğitimleri programlı bir şekilde devam edecek.

Kaynak : PHA