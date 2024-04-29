Türki Cumhuriyetlerinden 6 fotoğraf sanatçısının katılım sağladığı ve Türkiye'den de 50’ye yakın profesyonel fotoğraf sanatçısının iştirak ettiği organizasyonda Adıyaman'ın bütün ilçelerindeki tarihi, doğal ve kültürel değerler katılımcılar tarafından kayda alındı.

Organizasyonun finali Nemrut'ta yapıldı. Moğolistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye’den katılan fotoğraf sanatçıları Nemrut'tun zirvesinde buluştu. Nemrut'ta bütün eserleri havadan dronlarla ve yerden yaptıkları çekimlerle kayıt altına aldılar. Organizasyon ekibine İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse başkanlığında yetkiler de katıldı.

Adıyaman'ın sahip olduğu bütün değerlerini kendi ülkelerinde ve dünya çapında tanıtacaklarını belirten yabancı katılımcılar, özellikle Nemrut'taki tarihi mirasa hayran kaldı. Moğol Fotoğraf Sanatçısı Batbaatar, “Atalarımız tarihte iki kez buralara kadar gelmişler, bu coğrafya Moğollara yabancı değil, şimdi yine Moğolistan'dan bizler bu harika coğrafyayı tanıtmak için geliyoruz” dedi.

Kazakistan’dan gelen Muzaffar Yusupov da; “Bizim yapacağımız tanıtımlardan sonra inanıyoruz ki Kazakistan’dan çok insan gelecektir” açıklamasında bulundu.

Yabancı fotoğraf sanatçıları; “Bizleri bu önemli organizasyona davet eden ve üç gün boyunca bizleri özverili, samimi misafirperverlikle ağırlayan başta Adıyaman Valisi olmak üzere il kültür ve turizm müdürü ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.

Kaynak : PHA