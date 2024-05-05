İstanbul'da 1 Mayıs etkinliklerinde polislere saldırdığı tespit edilen 12 kişi daha yakalanırken, saldıran ve yakalananların sayısı 42 oldu.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan polislere taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 12 şüphelinin de bugün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçhane’de polislere saldıran ve yakalananların sayısının 42'ye ulaştığını söyledi.

"Gereği Yapıldı" diyerek detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, daha önce yakanan ilk gruptaki 30 şüphelinin 27'sinin tutuklandığını, 3'üne ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

GEREĞİ YAPILDI - 13 B1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için SARAÇHANE Meydanında toplanan, polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 1️⃣2️⃣ şüpheli de bugün yakalandı. Böylece Saraçhane’de polislerimize saldıran ve… pic.twitter.com/8Uij72yaFO— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 5, 2024