Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da yaşanan işsizlik sorununa çözüm bulmak adına kendilerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını, bu kapsamda çok sayıda iş insanı ile görüşmeler yaptıklarını ve Adıyaman’a yatırımcı çekmek üzere yoğun bir gayret sarfettiklerini aktardı. Hali hazırda devam eden yatırımların hızlıca hayata geçirilmesi konusunda da özel bir gayret içerisinde olduklarını belirten Tutdere, Ayakkabı Kent projesinin tamamlanmasını titizlikle takip ettiklerini ifade ederek, bu proje ile bin 500 dolayında kişiye iş imkanı sağlanabileceğini bildirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'daki işsizlik sorununa ve yoğun iş talebine dikkat çektiği açıklamasında şunları söyledi:

"Bu, Türkiye'nin ve özellikle Adıyaman'ın kanayan bir yarasıdır. Türkiye genelinde işsizlik ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkarken, Adıyaman gibi depremle mücadele eden bir şehirde işsizlik daha da yüksek bir seviyede. Toplum Yararına Program (TYP) gibi önemli projelere rağmen talep çok yoğun. Bu nedenle ilgili bakanlığa ve hükümete seslenmek istiyorum. ‘TYP'nin devam etmesi gerekiyor.’ Gençlerimizin, kadınlarımızn, depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetleri devam ediyor. Şehrimizde yeni istihdam alanları ve fabrikaların açılması gerekiyor. Adıyaman Belediye Başkanı olarak, hükümete bu konuda çağrı yapıyorum: TYP'nin uzatılması ve gençlerimizin çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Tüm kurumlarımızın desteğiyle bu hedefe ulaşabiliriz. Bu duyarlılık, şehrimiz için yararlı olacaktır. Yaraların sarılması ve beklentilere cevap verilmesi adına bu projenin önemi büyük."

Kaynak : PHA