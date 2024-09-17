"Kura Çekimi Riva’da Gerçekleşti"

TFF Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimi, TFF'nin üst düzey yetkilileri, kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan ve diğer TFF yöneticileri katıldı. Kura çekimi, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve diğer yetkililer tarafından yönetildi.

"Adıyaman FK, Afyonspor ile Karşılaşacak"

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda, Adıyaman FK, TFF 2. Lig temsilcilerinden Afyonspor ile eşleşti. İki takım, kupanın bu önemli turunda karşı karşıya gelerek bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

"Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Eşleşmeleri"

Kura çekiminin ardından diğer eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

Türkmetal 1963 Spor – Pazarspor

Bulvarspor – İnegölspor

Kilis Belediyespor – Balıkesirspor

Kahramanmaraş Spor – Çorlu Spor 1947

Ağrı 1970 SK – Arnavutköy Belediyesi FK

Uşakspor – Bursaspor

Muğlaspor – Sarıyer

Niğde Belediyesi Spor – 68 Aksarayspor

Erciyes 38 Futbol SK – Polatlı 1926 SK

Osmaniyespor FK – Diyarbekirspor

Bitlis Özgüzelderespor – Kelkit Hürriyet SK

Altay – Karaman FK

Karabük İdmanyurduspor – Bursa Nilüfer FK

Giresunspor – Viranşehir Belediye Spor

Tuzlaspor – Tire 2021 FK

Büyükçekmece Tepecik Spor – Serik Belediyespor

Etimesgut Belediyespor – Şırnak Petrol SK

Fatsa Belediyespor – Silifke Belediye Spor

Çayelispor – Yeşil Yalova FK

Fethiyespor – Düzcespor

Amasyaspor FK – Bucak Belediye Oğuzhan Spor

Nazilli Spor – Somaspor

Yozgat Belediye Bozok Spor – Kırklarelispor

Ankara Demirspor – Mazıdağı Fosfat Spor

Adıyaman FK – Afyonspor

Artvin Hopaspor – Belediye Derince Spor

Zonguldak Kömürspor – Kırıkkale Futbol SK

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri – Mardin 1969 Spor

Küçükçekmece Sinop SK – Altınordu

Bayburt Özel İdare Spor – Bergama Sportif Faaliyetler

Ergene Velimeşe Spor – Çankaya SK

"Ziraat Türkiye Kupası Heyecanı Devam Ediyor"

Ziraat Türkiye Kupası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olarak büyük heyecana sahne oluyor. 2. Eleme Turu’ndaki maçlar, takımların bir sonraki tura geçmek için kıyasıya mücadele edeceği maçlarla devam edecek.

Adıyaman FK ve diğer takımların Ziraat Türkiye Kupası serüveni, taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

Kaynak : PHA