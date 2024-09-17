"Kura Çekimi Riva’da Gerçekleşti"
TFF Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimi, TFF'nin üst düzey yetkilileri, kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan ve diğer TFF yöneticileri katıldı. Kura çekimi, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve diğer yetkililer tarafından yönetildi.
"Adıyaman FK, Afyonspor ile Karşılaşacak"
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda, Adıyaman FK, TFF 2. Lig temsilcilerinden Afyonspor ile eşleşti. İki takım, kupanın bu önemli turunda karşı karşıya gelerek bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.
"Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Eşleşmeleri"
Kura çekiminin ardından diğer eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
Türkmetal 1963 Spor – Pazarspor
Bulvarspor – İnegölspor
Kilis Belediyespor – Balıkesirspor
Kahramanmaraş Spor – Çorlu Spor 1947
Ağrı 1970 SK – Arnavutköy Belediyesi FK
Uşakspor – Bursaspor
Muğlaspor – Sarıyer
Niğde Belediyesi Spor – 68 Aksarayspor
Erciyes 38 Futbol SK – Polatlı 1926 SK
Osmaniyespor FK – Diyarbekirspor
Bitlis Özgüzelderespor – Kelkit Hürriyet SK
Altay – Karaman FK
Karabük İdmanyurduspor – Bursa Nilüfer FK
Giresunspor – Viranşehir Belediye Spor
Tuzlaspor – Tire 2021 FK
Büyükçekmece Tepecik Spor – Serik Belediyespor
Etimesgut Belediyespor – Şırnak Petrol SK
Fatsa Belediyespor – Silifke Belediye Spor
Çayelispor – Yeşil Yalova FK
Fethiyespor – Düzcespor
Amasyaspor FK – Bucak Belediye Oğuzhan Spor
Nazilli Spor – Somaspor
Yozgat Belediye Bozok Spor – Kırklarelispor
Ankara Demirspor – Mazıdağı Fosfat Spor
Adıyaman FK – Afyonspor
Artvin Hopaspor – Belediye Derince Spor
Zonguldak Kömürspor – Kırıkkale Futbol SK
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri – Mardin 1969 Spor
Küçükçekmece Sinop SK – Altınordu
Bayburt Özel İdare Spor – Bergama Sportif Faaliyetler
Ergene Velimeşe Spor – Çankaya SK
"Ziraat Türkiye Kupası Heyecanı Devam Ediyor"
Ziraat Türkiye Kupası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olarak büyük heyecana sahne oluyor. 2. Eleme Turu’ndaki maçlar, takımların bir sonraki tura geçmek için kıyasıya mücadele edeceği maçlarla devam edecek.
Adıyaman FK ve diğer takımların Ziraat Türkiye Kupası serüveni, taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.
Kaynak : PHA