Bakanlık, eski ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler için belirlenen son tarihin hızla yaklaştığını ve bu sürenin dolması halinde ağır para cezaları uygulanacağını duyurdu. Yenileme işlemini yapmayan sürücüler, 12 bin TL'ye kadar ceza riskiyle karşı karşıya kalacak.

"Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih: 31 Aralık 2024"

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin bu tarihe kadar yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi zorunlu hale getirildi. Pandemi sürecinde daha önce 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılan yenileme süresi, bu kez yeniden uzatılmayacak.

"Ceza 12 Bin TL'ye Kadar Yükselebilir"

Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler, belirtilen tarihten sonra trafikte yakalanmaları durumunda ciddi para cezalarıyla karşılaşacaklar. Şu an için 4 bin 64 TL olan ceza miktarının, 2024 yılının sonuna kadar 12 bin TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sürücülerin, mağduriyet yaşamamaları için bir an önce yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

"Ehliyet Yenileme Ücretleri Ne Kadar?"

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ödenmesi gereken ücretler şu şekilde açıklandı:

Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL

Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme başvurusu yapacak sürücülerin, başvuru sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlar:

-Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

-Eski sürücü belgesi

-Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

-2 adet biyometrik fotoğraf

-Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

-Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

-Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)

Bu belgelerle sürücüler, en yakın Trafik Tescil Şubesi'ne başvurarak eski tip ehliyetlerini yenileyebilirler.

"Yenileme İçin Son Fırsat"

İçişleri Bakanlığı, sürücüleri cezai yaptırımlara maruz kalmamaları için bu önemli yenileme işlemini ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlık, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenileme işlemlerini tamamlamayan sürücülere yönelik para cezalarının uygulanacağını bir kez daha hatırlattı.

Kaynak : PHA